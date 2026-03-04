RECIBÍ EL NEWSLETTER
DETECTADO POR ADUANAS

Utilizaba cédulas ajenas para compras en el exterior con franquicia y luego revender; fue condenado

La persona condenada llegó a hacer más de 400 compras entre octubre de 2024 y setiembre de 2025.

cedula-identificacion-civil.jpg

Una persona utilizaba cédulas ajenas para realizar compras en tiendas internacionales bajo amparo de franquicia y sin pagar impuestos, para luego revender la mercadería a través de redes sociales. Su maniobra fue detectada por Aduanas y la condenaron.

La condena fue en calidad de autor de un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado estafa. La pena es de 8 meses de libertad a prueba, trabajos comunitarios y presentación en seccional, además de prohibición de salir del país.

“Su actividad consistía en traer al Uruguay prendas de vestir y calzado de reconocidas marcas internacionales, burlando el pago de los impuestos que gravan las importaciones, para lo cual se valía del uso ilegítimo de cédulas de identidad de terceros, a quienes utilizaba sistemáticamente sus franquicias”, informó la Aduanas.

un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cedula con documentos falsos
Seguí leyendo

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

Entre octubre de 2024 y setiembre de 2025 hizo más de 400 compras cos este método. Los productos los vendía en redes sociales.

La Dirección Nacional de Aduanas investiga varias maniobras respecto al uso indebido de cédulas de identidad ajenas para las franquicias, y en ese marco identificó más personas que realizan esta actividad ilícita, con denuncias presentadas ante Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
MARCELA BARRIOS

"Quedamos satisfechos con las explicaciones", dijo la directora de Trabajo tras reunión con BASF que reducirá personal
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200

Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS

Te puede interesar

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados
SORIANO

Fiscal de Soriano pidió el sobreseimiento del intendente Guillermo Besozzi y los demás imputados
Uruguay: Siete de cada 10 adultos y cuatro de cada 10 menores tiene sobrepeso u obesidad video
"LOS NÚMEROS SON IMPACTANTES"

Uruguay: Siete de cada 10 adultos y cuatro de cada 10 menores tiene sobrepeso u obesidad
El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación video
LO ANUNCIÓ LA MINISTRA

El 13 de marzo llegan las vacunas de la gripe y luego comienza la campaña de vacunación

Dejá tu comentario