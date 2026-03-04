Utilizaba cédulas ajenas para compras en el exterior con franquicia y luego revender; fue condenado

Una persona utilizaba cédulas ajenas para realizar compras en tiendas internacionales bajo amparo de franquicia y sin pagar impuestos, para luego revender la mercadería a través de redes sociales. Su maniobra fue detectada por Aduanas y la condenaron.

La condena fue en calidad de autor de un delito continuado de contrabando en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado estafa. La pena es de 8 meses de libertad a prueba, trabajos comunitarios y presentación en seccional, además de prohibición de salir del país.

“Su actividad consistía en traer al Uruguay prendas de vestir y calzado de reconocidas marcas internacionales, burlando el pago de los impuestos que gravan las importaciones, para lo cual se valía del uso ilegítimo de cédulas de identidad de terceros, a quienes utilizaba sistemáticamente sus franquicias”, informó la Aduanas.

Entre octubre de 2024 y setiembre de 2025 hizo más de 400 compras cos este método. Los productos los vendía en redes sociales.

La Dirección Nacional de Aduanas investiga varias maniobras respecto al uso indebido de cédulas de identidad ajenas para las franquicias, y en ese marco identificó más personas que realizan esta actividad ilícita, con denuncias presentadas ante Fiscalía.