"Así te estés muriendo, tampoco hay hora" y "no he tenido problema": usuarios opinan sobre tiempos de espera en la salud

Subrayado salió a las calles de Montevideo para consultar a las personas sobre los tiempos de espera de las consultas médicas ya que el Ministerio de Salud Pública presentó este martes los nuevos decretos en el sistema de salud , así como a los exámenes clínicos de diagnóstico y las coordinación de cirugías, generales y especiales.

"Se demora un poquito bastante", dijo una vecina y sostuvo que la mayor demora es para los especialistas. "Llevo dos meses para pedir una ecografía mamaria y me dicen que no hay hora. En realidad la sociedad médica contrata una empresa privada, o sea, no hay horas. Para pedir cualquier tipo de estudio, así te estés muriendo, tampoco hay hora, así que la verdad un desastre", dijo otra montevideana.

Sin embargo, otra persona consultada comentó que no ha tenido problemas: "Acabo de pedir hora para chequeo general del año y me la dieron para dentro de 15 días".

Un vecino dijo que ve mucho desorden y explicó su situación: "Acabo de venir del Maciel. Hay una operación que me tienen que hacer hace 5 meses y perdieron absolutamente todos los papeles y era a los 3 meses. En mi caso hoy no la veo bien a la salud".

Un joven fue consultado y contó que pidió hora para el oculista en diciembre y aún no ha tenido respuesta.

La presidenta de la Juansa, Gabriela Pradere, explicó a Subrayado que el decreto modifica la normativa actual que data del año 2007 y define los plazos máximos sobre todo para la atención no urgente.

"Son las consultas en policlínica, algunas técnicas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes", dijo.

TIEMPOS DE ESPERA

Documento presentado

De acuerdo al documento que presentó la ministra Cristina Lustemberg, entre las principales definiciones se establecen 24 horas hábiles para agendar consultas de medicina general, pediatría, ginecología, medicina familiar y comunitaria.

Si alguna de estas consultas se solicita para el médico tratante, el que habitualmente ve y sigue al paciente, es decir, si se pide consulta con un médico específico, con nombre y apellido, y no el primero que haya disponible, el tiempo de agenda de la consulta no podrá exceder los 30 días corridos. Esto rige para pediatría, medicina general, medicina familiar y medicina comunitaria.