Director de Desarrollo Ambiental estimó que "en estas horas" se normalizará la recolección de residuos

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo , Leonardo Herou , estimó que "en estas horas" se normalizará la recolección de residuos en la capital, después de varios días de atrasos por medidas de Adeom.

"Montevideo se está ordenando y normalizando luego de una semana que fue complicada", afirmó el jerarca tras la reunión del gabinete de Montevideo y apuntó a medidas sindicales entre miércoles y el lunes, que en cinco de seis días, afectaron a distintos turnos y servicios. "Eso fue generando un atraso; son cinco días en seis que nos complicaron bastante", remarcó.

"Nos estamos normalizando, estamos en un proceso, queremos ir más rápido para hacer el cambio que Montevideo necesita", aseguró. Herou indicó que los atrasos más importantes ya se han normalizado en varias zonas. "Los últimos atrasos importantes se atendieron hoy de mañana y se atienden hoy de tarde", agregó.

Ahora, se disponen todos los recursos para atender la situación, mientras se preparan otras acciones para que Montevideo tenga mayor capacidad para enfrentar episodios similares. En ese sentido, Herou habló de sistemas de respuesta a desarrollar ante eventos de varios días sin servicio para que no se acumulen residuos en los contenedores. "Tenemos que estar mejor preparados para estas situaciones", afirmó.

Herou destacó los datos sobre las respuestas a los reclamos, superando el 80% de resolución en 24 horas, una meta propuesta para fin de año. El jerarca evitó referirse a los dichos del senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, sobre la situación de la basura en la capital.

Este viernes, se entregarán contenedores intradomiciliarios en Carrasco, y el sábado se hará en varios complejos habitacionales para llegar de 500 a 600 familias más.