"Formas más inteligentes de financiar proyectos nacionales", dijo la ministra de Industria sobre acciones en empresas públicas

La ministra de Industria , Fernanda Cardona , se mostró a favor al planteo del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de que uruguayos participen en accionistas en empresas estatales. También recordó que a nivel de UTE ya sucedió con el parque eólico y que actualmente se trabaja con plantas solares.

"No es algo nuevo, me parece que es algo que está retomando Presidencia, y entiendo que es importante lo que están diciendo", sostuvo la ministra.

Además, se remitió al expresidente José Mujica, en cuyo gobierno se llevó a cabo esta idea con la inversión ciudadana en parques eólicos. "Pepe Mujica lo mencionó hace mucho tiempo, en esto de que el concepto de accionistas tiene que ver con que la gente ya es accionista de las empresas públicas porque son del Estado, y las subsidiarias también. Entonces creo que el concepto viene por esto de democratizar los proyectos nacionales, habilitar a que la gente se empodere de esos proyectos, forme parte de las ganancias del proyecto, que fue lo que pasó con el parque eólico. Ahora pasa con lo solar y ahora nuevamente reeditaremos en el segundo semestre del año con la planta solar en Cerro Largo", dijo Cardona.

"Lo que estamos pensando es, como pasó en el cambio de la matriz, se habilitó una inversión pública potente, se habilitó una inversión privada potente, que le salió bien a la gente que vino a invertir, sobre todo en los parques, y también se habilitó el microaporte, el aporte de un ciudadano que antes iba a una casa de intermediación financiera a poner cien dólares y formaba parte de ese proyecto. Y ahora cada vez que las empresas cierran balance a fin de año, se distribuye parte de esa ganancia", explicó sobre el funcionamiento.

En esa línea, aseguró que no se trata de privatizar las empresas públicas ni de cambio normativo. "Es algo que ya la UTE lo sabe hacer, las empresas públicas lo saben hacer, y tiene que ver con encontrar formas más inteligentes y democráticas de financiar los proyectos nacionales", dijo.