Diputados votan cambios a la ley de lavado de activos y la investigadora por María Dolores

La cámara de Diputados se reúne este lunes desde el mediodía para votar cambios a la ley de lavado de activos (que ya se aprobó en general) y la comisión investigadora por la compra del campo María Dolores a cargo de Colonización.

La nueva ley de lavado de activos fue creada por el gobierno de Yamandú Orsi a mediados del año pasado. Ya se votó en general y este lunes se vota el articulado, donde la oposición plantea cambios, en particular a las potestades que se le otorgaron a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

La ley establece que esta secretaría puede ingresar a empresas privadas para recoger información vinculada a una investigación sin orden judicial, lo que es rechazado por la oposición.

También se cuestiona la rebaja del límite máximo de transacciones en efectivo, que está en 120.000 dólares y el actual gobierno propone llevarlo a 40.000.

María Dolores

Además, este lunes se decidirá en Diputados si se crea una comisión investigadora sobre la compra del campo María Dolores, en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Esta compra, por 32 millones de dólares, fue realizada por el gobierno de Orsi para desarrollar varios tambos en esa zona lechera del país.

La oposición cuestiona el gasto y la compra por parte del Estado, en un campo que era de interés de un productor privado de la zona.

La conformación de la investigadora depende del voto a favor del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien condiciona su visto bueno a que concurra a la comisión un exlegislador colorado que como apoderado firmó en la transacción por el campo María Dolores.