RECIBÍ EL NEWSLETTER
VOLVERÁ AL SENADO

Diputados aprobó cambios al proyecto de lavado de activos; fija en USD 33.000 el tope para transacciones en efectivo

Tras un largo debate, la Cámara de Representantes votó la iniciativa que ya venía del Senado. Los diputados colorados votaron divididos en algunos artículos. El texto volverá a la Cámara Alta.

diputados-lavado-de-activos-sesion-cambios

Uno de los puntos que llevó a mayor discusión, fue el que establece la disminución del tope máximo de uso de efectivo en transacciones. Dicho tope quedó estipulado mediante la Ley de Urgente Consideración en un millón de unidades indexadas, unos 160.000 dólares.

El proyecto que aprobó Diputados este lunes establece como monto máximo 200.000 unidades indexadas, aproximadamente 33.000 dólares o “el 5% del valor total de la operación”, siempre y cuando dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas.

diputados votan cambios a la ley de lavado de activos y la investigadora por maria dolores
Seguí leyendo

Diputados votan cambios a la ley de lavado de activos y la investigadora por María Dolores

Para aprobar este punto, el oficialismo necesitaba el apoyo de algunos legisladores de la oposición. Fueron siete los diputados colorados que acompañaron al Frente Amplio y lograron ratificar los cambios.

El diputado Conrado Rodríguez explicó los fundamentos de su voto. Afirmó que cuando se aprobó la LUC en 2020 se estableció el monto en unidades reajustables equivalente a 100.000 dólares de entonces y que al día de hoy son más de 160.000 dólares. "Nos parece que es un monto bastante abultado; nos parece que no es racional que una persona pueda ir con 164.000 dólares en efectivo a hacer una compraventa", sostuvo el legislador colorado.

Algunos artículos que venían aprobados del Senado fueron rechazados por Identidad Soberana, lo que dejó sin mayorías al oficialismo. El texto volverá a la Cámara de Senadores para que apruebe o rechace los cambios realizados en la última jornada.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario