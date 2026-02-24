Diputados aprobó cambios al proyecto de lavado de activos; fija en USD 33.000 el tope para transacciones en efectivo

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de lavado de activos , con algunas modificaciones con respecto al texto aprobado en el Senado .

Uno de los puntos que llevó a mayor discusión, fue el que establece la disminución del tope máximo de uso de efectivo en transacciones. Dicho tope quedó estipulado mediante la Ley de Urgente Consideración en un millón de unidades indexadas, unos 160.000 dólares.

El proyecto que aprobó Diputados este lunes establece como monto máximo 200.000 unidades indexadas, aproximadamente 33.000 dólares o “el 5% del valor total de la operación”, siempre y cuando dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas.

Para aprobar este punto, el oficialismo necesitaba el apoyo de algunos legisladores de la oposición. Fueron siete los diputados colorados que acompañaron al Frente Amplio y lograron ratificar los cambios.

El diputado Conrado Rodríguez explicó los fundamentos de su voto. Afirmó que cuando se aprobó la LUC en 2020 se estableció el monto en unidades reajustables equivalente a 100.000 dólares de entonces y que al día de hoy son más de 160.000 dólares. "Nos parece que es un monto bastante abultado; nos parece que no es racional que una persona pueda ir con 164.000 dólares en efectivo a hacer una compraventa", sostuvo el legislador colorado.

Algunos artículos que venían aprobados del Senado fueron rechazados por Identidad Soberana, lo que dejó sin mayorías al oficialismo. El texto volverá a la Cámara de Senadores para que apruebe o rechace los cambios realizados en la última jornada.