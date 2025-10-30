Diputado Gerardo Sotelo denuncia incompatibilidad de otra jerarca pública por tener intereses privados

El diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo recibió la semana pasada la respuesta del Ministerio de Industria a un pedido de informes que hizo “hace 8 meses”, destacó, sobre la directora de Tecnología Nuclear de ese Ministerio, Rosario Odino, y aseguró que se confirma la incompatibilidad de su designación por vínculo directos con intereses privados.

“La directora de Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, que es la esposa, sino la dueña, ella misma (esposa) del dueño de la Clínica Cor, que según me respondió el propio Ministerio, contrató con un laboratorio que depende jerárquicamente de ella. Lo cual constituye una violación flagrante”, dijo Sotelo este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Me dice la respuesta, después de 8 meses, del Ministerio de Industria, que la Clínica Cor contrató entre marzo y mayo el laboratorio de dosimetría que depende de la jerarca, no directamente, es decir, no es que ella está en el laboratorio, pero que depende de la Dirección de Tecnología Nuclear”, detalló Sotelo.

El diputado sostiene que “este caso es peor” que el de Álvaro Danza como presidente de ASSE mientras continúa trabajando como médico en mutualistas privadas, y explicó: “lo venimos señalando desde antes de que fuera designada. Le dijimos, arrobando al presidente (Orsi) y a Alejandro Sánchez, por favor, evítense una situación que va a generar problemas. Esta persona no puede estar al frente de un laboratorio donde inexorablemente la clínica de su marido, o de ella, que es con mucho la principal operadora (del sector), van a necesitar contratar el laboratorio. Bueno, no hubo caso”, concluyó.

Sotelo será el diputado encargado de interpelar a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por la situación de Danza al frente de ASSE. La oposición sostiene que no puede permanecer en el cargo si se mantiene como médico de policlínica en tres mutualistas privadas. Es incompatible porque viola la Constitución y la ley que creó ASSE, dice la oposición.

La ministra Lustemberg y el presidente Yamandú Orsi han defendido la continuidad de Danza en ASSE, aunque ahora esperan un informe de la Junta de Transparencia y Ética Publica (Jutep) para "tomar la mejor decisión" sobre su futuro, dijo este miércoles la ministra de Salud.