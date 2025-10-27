El Poder Legislativo abrió un llamado laboral para cubrir nueve cargos vacantes de administrativos.
Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
El vínculo laboral será presupuestado, con una jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes. Los interesados, postularse en concursos.parlamento.gub.uy.
El período de inscripción ya está en curso y se mantendrá disponible estará el 7 de noviembre a las 4 de la tarde. Los interesados deben postularse exclusivamente a través del sitio web concursos.parlamento.gub.uy.
Los nueve cargos a cubrir son para administrativos y ofrece una remuneración básica de $73.466, más una compensación por dedicación especial del 58,5%, lo que indica que el sueldo puede ascender hasta $116.443.
Ancap tiene un llamado laboral para operadores de refinería con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos
El vínculo laboral será presupuestado, con una jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes. No obstante, se aclara que el horario será “sin término”, lo que implica el deber de permanecer a la orden.
Entre los requisitos para concursar:
• Ser ciudadano natural o legal.
• Tener entre 18 y 55 años cumplidos al día anterior al inicio de las inscripciones.
• No ser funcionario público al momento de la designación.
• Haber aprobado bachillerato completo o su equivalente.
En caso de que los postulantes sean actualmente funcionarios públicos, deberán renunciar a su cargo presupuestal y tener la renuncia aceptada antes de asumir el nuevo puesto.
Dejá tu comentario