RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

El vínculo laboral será presupuestado, con una jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes. Los interesados, postularse en concursos.parlamento.gub.uy.

parlamento-edificio-frente

El Poder Legislativo abrió un llamado laboral para cubrir nueve cargos vacantes de administrativos.

El período de inscripción ya está en curso y se mantendrá disponible estará el 7 de noviembre a las 4 de la tarde. Los interesados deben postularse exclusivamente a través del sitio web concursos.parlamento.gub.uy.

Los nueve cargos a cubrir son para administrativos y ofrece una remuneración básica de $73.466, más una compensación por dedicación especial del 58,5%, lo que indica que el sueldo puede ascender hasta $116.443.

ancap tiene un llamado laboral para operadores de refineria con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos
Seguí leyendo

Ancap tiene un llamado laboral para operadores de refinería con sueldos de 70.000 hasta 105.000 pesos

El vínculo laboral será presupuestado, con una jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes. No obstante, se aclara que el horario será “sin término”, lo que implica el deber de permanecer a la orden.

Entre los requisitos para concursar:

• Ser ciudadano natural o legal.

• Tener entre 18 y 55 años cumplidos al día anterior al inicio de las inscripciones.

• No ser funcionario público al momento de la designación.

• Haber aprobado bachillerato completo o su equivalente.

En caso de que los postulantes sean actualmente funcionarios públicos, deberán renunciar a su cargo presupuestal y tener la renuncia aceptada antes de asumir el nuevo puesto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria
MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
asociación para delinquir

Condena de 12 meses para el edil del FA que participó de intento de robo en Salto; tres meses de prisión efectiva
ELECCIONES EN ARGENTINA

Contundente victoria de Milei en legislativas: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina", dijo

Te puede interesar

Luis Lacalle Pou, expresidente de la República. video
LACALLE POU LLAMÓ A ORSI POR ESTE TEMA

Lacalle Pou dijo que en el caso Cardama "arrastraron al presidente a una operación política", y que Orsi "se pasó de rosca"
El contrato establece la posibilidad de mediación y se va a utilizar, dijo Sánchez sobre pasos a seguir con Cardama video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

El contrato establece "la posibilidad de mediación" y "se va a utilizar", dijo Sánchez sobre pasos a seguir con Cardama
Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River
EL NUEVO DT ASUMIRÍA EL MARTES

Nacional cesó a Pablo Peirano como entrenador y negocia con Jadson Viera, actual DT de Boston River

Dejá tu comentario