ESTABA IMPUTADA POR ESTAFA

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión

La jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que ya había logrado la imputación por estafa.

ana-iewdiukow-audiencia-imputacion-focouy

La Justicia hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que ya había logrado la imputación de Iewdiukow por estafa. Además, dispuso que Iewdiukow cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva ante el peligro de fuga. Actualmente, la esposa de Carrasco cumple con arresto domiciliario.

A principios de setiembre, Iewdiukow declaró ante el fiscal Rodríguez, porque la investigación detectó movimientos por 2 millones de euros, en diferentes transacciones, en una cuenta en el exterior. Los movimientos iban de la cuenta de Iewdiukow hacia las de Carrasco, sus hijas y familiares cercanos.

El fiscal pretendía conocer si el objetivo de los movimientos bancarios era el vaciamiento de la cuenta ante el conocimiento de que Conexión Ganadera tenía pérdidas. Tras ser interrogada, declaró que no hubo hecho ilícito en su accionar, que el retiro correspondía a su jubilación y que fue utilizado para comprar un apartamento en Madrid.

Luego de su declaración, el fiscal Rodríguez pidió la imputación por lavado de activos y la prisión preventiva como medida cautelar.

Noticia en desarrollo

