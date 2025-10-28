La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este martes el informe de precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles correspondiente a octubre. Este es uno de los insumos que analiza el Poder Ejecutivo para la fijación de las tarifas que regirán en noviembre y diciembre.
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
La Ursea publicó el informe de precios de paridad de importación de octubre. El último ajuste de tarifas había sido en setiembre.
De acuerdo al documento publicado por la Ursea, en todos los combustibles da una reducción en los precios. En el caso de la nafta Premium 97, es de 1,62% y de 1,68% para la nafta Súper 95. Para el gasoil, la disminución es de 1,77% para el gasoil 50S y de 1,76% para el gasoil 10S. Y para el supergás, la rebaja da 2,77%, en el análisis de la evolución de precios de setiembre a octubre.
El último ajuste en el precio de los combustibles fue en setiembre. Entonces, el Gobierno resolvió una rebaja de 0,52 pesos en las naftas y un incremento de 2,06 pesos en el gasoil y de 7,69 pesos en el supergás. El Poder Ejecutivo ajusta los combustibles cada dos meses, el máximo permitido por la normativa vigente.
