Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este martes el informe de precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles correspondiente a octubre. Este es uno de los insumos que analiza el Poder Ejecutivo para la fijación de las tarifas que regirán en noviembre y diciembre.

De acuerdo al documento publicado por la Ursea, en todos los combustibles da una reducción en los precios. En el caso de la nafta Premium 97, es de 1,62% y de 1,68% para la nafta Súper 95. Para el gasoil, la disminución es de 1,77% para el gasoil 50S y de 1,76% para el gasoil 10S. Y para el supergás, la rebaja da 2,77%, en el análisis de la evolución de precios de setiembre a octubre.

URSEA OCT 25 El último ajuste en el precio de los combustibles fue en setiembre. Entonces, el Gobierno resolvió una rebaja de 0,52 pesos en las naftas y un incremento de 2,06 pesos en el gasoil y de 7,69 pesos en el supergás. El Poder Ejecutivo ajusta los combustibles cada dos meses, el máximo permitido por la normativa vigente.

