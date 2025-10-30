Oposición pide a Carlos Negro reforzar la frontera con Brasil tras operativo policial en Rio de Janeiro

El ministro del Interior Carlos Negro se presentó este jueves de mañana en la comisión de presupuesto del Senado y allí fue consultado por la oposición acerca del megaoperativo policial que se realizó en Rio de Janeiro contra bandas criminales, y las repercusiones que podría tener en Uruguay , donde ya se han detectado vínculos con delincuentes de Brasil.

El senador suplente y exministro del Interior Nicolás Martinelli dijo que Negro debe contactarse con sus pares de Brasil, Argentina y Paraguay para analizar de forma conjunta lo sucedido en Rio de Janeiro y las posibles consecuencias en países de la región por el movimiento que puede provocar el asedio policial sobre el crimen organizado.

Según Martinelli, el ministro Negro “hizo una breve referencia al tema”, señaló que la comisión de presupuesto no era el ámbito para analizar lo sucedido en Rio de Janeiro, y agregó que en todo caso está dispuesto a concurrir a la comisión especial de seguridad del Parlamento.

El exministro dijo también que por su cuenta se contactó con la ministra del Interior de Argentina Patricia Bullrich.

“Hay que ver esto con preocupación por el efecto rebote que puede tener este grupo organizado, el Comando Vermelho, que ahora tiene la favela prácticamente tomada por la policía. Se le va a dificultar moverse, no pueden ir a otras favelas porque hay grupos rivales y puede generarse más violencia, por lo tanto alguna de las posibilidades que a veces se da es ese efecto de que van a los países fronterizos. Pueden ir a la triple frontera, pueden ir a Argentina, pueden venir a Uruguay”, alertó Martinelli, y pidió “robustecer los controles en la frontera”.

“Mirada de largo plazo”

El senador del Frente Amplio Aníbal Pereyra dijo que Negro hizo referencia a lo sucedido en Rio de Janeiro en el marco de lo que debe ser “la estrategia país” de seguridad.

“La necesidad de no seguir transformando la seguridad pública en un botín electoral. Eso no lo dijo el ministro, lo digo yo”, agregó el senador y exintendente de Rocha.

“No podemos decir que Uruguay hoy es Rio de Janeiro”, sentenció Pereyra.