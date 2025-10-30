Dos homicidios fueron cometidos este miércoles en la tarde en el departamento de Canelones: un hombre de 37 años fue atacado a tiros en Villa Cartón, y otro de 33, en Paso Carrasco.
Dos homicidios en pocas horas en Canelones: las víctimas de 37 y 33 años fueron atacadas a tiros
Los homicidios fueron cometidos en Villa Cartón, cerca de 18 de Mayo, y en Paso Carrasco, límite con Montevideo.
Sobre el primero de los crímenes, la Policía investiga como principal hipótesis que la víctima salió en defensa de un tercero durante un altercado. Recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un centro médico pero murió en la tarde noche del miércoles.
Por estas horas los investigadores están tratando de identificar a los implicados.
La Policía detuvo a un venezolano por el homicidio de un hombre en el Cerrito de la Victoria
La jefatura local informó que el fallecido tenía tres antecedentes penales, dos por hurto y uno por rapiña, el último, de 2021.
La escena del homicidio fue en Villa Cartón, un asentamiento ubicado próximo a la ruta 5 vieja en la zona de 18 de Mayo.
Homicidio en el límite con Montevideo.
Casi a la misma hora, a las ocho de la noche, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros en Alcides de María y Juan Ramón Giménez, en Paso Carrasco.
Testigos dijeron a la Policía que escucharon tres disparos.
De acuerdo con información con la que cuentan los investigadores, dos personas iban en moto y persiguieron a la víctima. El acompañante sacó un arma y le disparó.
La Jefatura de Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes por rapiña, receptación, tráfico de armas y de drogas.
