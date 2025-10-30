Dos homicidios en pocas horas en Canelones: las víctimas de 37 y 33 años fueron atacadas a tiros

Dos homicidios fueron cometidos este miércoles en la tarde en el departamento de Canelones : un hombre de 37 años fue atacado a tiros en Villa Cartón, y otro de 33, en Paso Carrasco .

Sobre el primero de los crímenes, la Policía investiga como principal hipótesis que la víctima salió en defensa de un tercero durante un altercado. Recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un centro médico pero murió en la tarde noche del miércoles.

Por estas horas los investigadores están tratando de identificar a los implicados.

La jefatura local informó que el fallecido tenía tres antecedentes penales, dos por hurto y uno por rapiña, el último, de 2021.

La escena del homicidio fue en Villa Cartón, un asentamiento ubicado próximo a la ruta 5 vieja en la zona de 18 de Mayo.

Homicidio en el límite con Montevideo.

Casi a la misma hora, a las ocho de la noche, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros en Alcides de María y Juan Ramón Giménez, en Paso Carrasco.

Testigos dijeron a la Policía que escucharon tres disparos.

De acuerdo con información con la que cuentan los investigadores, dos personas iban en moto y persiguieron a la víctima. El acompañante sacó un arma y le disparó.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes por rapiña, receptación, tráfico de armas y de drogas.