Discusión termina con un joven asesinado de un disparo en el pecho en Durazno

Alexis Duarte, subjefe de Policía de Durazno. Foto: Subrayado. Policía en el hospital de Durazno.

Un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en el pecho pasada la última medianoche en el barrio Varona de la ciudad de Durazno. Según investiga la Policía como principal hipótesis, tuvo una discusión con otro hombre que lo atacó.

Sobre la hora 0:20 la Policía trasladó a la víctima hacia el hospital local, donde ingresó en estado grave. Una hora más tarde, el joven murió.

El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, dijo que el homicidio ocurrió luego de "problemas" que la víctima tuvo con otro hombre, quien le efectuó un disparo. "Se descarta que sea un conflicto criminal, fue un problema del momento", señaló en declaraciones a Subrayado.

El fallecido contaba con antecedentes penales, agregó. No hay detenidos. Horas antes, entre las 19 y 20 horas del miércoles habían sido cometido dos homicidios en el departamento de Canelones. Las víctimas tenían 37 y 33 años.

Temas de la nota Durazno

Uruguay

homicidio