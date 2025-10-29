Lustemberg ratificó a Danza en ASSE mientras aguarda informe de Jutep "para tomar la mejor decisión"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , analizó este miércoles la decisión de la oposición de interpelarla por la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , que mantiene su trabajo en el ámbito privado como médico en tres mutualistas estando al frente del cargo público.

"Ratificamos la permanencia del Dr. Danza como presidente de ASSE", anunció Lustemberg tras comparecer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

Lustemberg indicó que un análisis del constitucionalista Carlos Delpiazzo y un informe de la división jurídica del MSP, entre otros, "avalan que no hay incompatibilidad ni inhibición desde el punto de vista constitucional".

"La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) es el órgano que tenemos los funcionarios del Estado en el cual nos evalúa la transparencia que tienen que tener estos procesos. Estamos esperando para tomar la mejor decisión en conjunto con el Dr. Danza".

La ministra repasó el currículum de Danza con un doctorado en ciencias de la salud, una maestría en dirección de empresas de la salud y especializaciones en farmacología y terapéutica y medicina interna. De su gestión, Lustemberg destacó el acceso a los medicamentos y la mejora en los tiempos de espera en una institución con un millón y medio de usuarios.

"Como gobierno, asumimos la responsabilidad de que vamos a esperar el informe de la Jutep para tomar en conjunto con el presidente de la República y el Dr. Danza la mejor decisión en función de una institución que ocupa un rol muy importante para el Sistema Nacional Integrado de Salud", remarcó.

Lustemberg se mostró dispuesta a concurrir al Parlamento a ser interpelada por la oposición. "A nosotros nos hubiera gustado que nos hubieran convocado, como hemos venido muchas veces, a la Comisión de Salud de ambas cámaras, pero soy muy respetuosa de la decisión que toma, el ámbito legislativo y la independencia de poderes", afirmó.