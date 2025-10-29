RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERPELARÁ GERARDO SOTELO

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza

Los partidos de la oposición que integran la Coalición Republicana decidieron interpelar a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por la permanencia de Álvaro Danza al frente de ASSE.

Los partidos de la oposición que integran la Coalición Republicana (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente) anunciaron este miércoles en conferencia de prensa que interpelarán a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza.

La interpelación será en la Cámara de Diputados y el interpelante será Gerardo Sotelo, del Partido Independiente.

Blancos, colorados e independientes sostienen que Danza no puede seguir al frente de ASSE si mantiene su trabajo como médico en tres mutualistas privadas que a su vez firman contratos con la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

La oposición exige la renuncia de Danza en ASSE o que deje las mutualistas para las que trabaja como médico.

En las últimas horas se supo que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se apresta a presentar un informe sobre la situación de Danza.

En la oposición consideran que más allá de lo que diga el informe, Danza debe renunciar a ASSE o dejar los cargos en las mutualistas por el conflicto de intereses que implica, y por violar la Constitución y las normas vigentes. “Rompe los ojos”, dijo el diputado del Partido Nacional Martín Lema, uno de los que más a reclamado la salida de Danza de ASSE.

