RECIBÍ EL NEWSLETTER
redes sociales

Dinamarca anuncia proyecto de ley para prohibirles las redes sociales a los menores de 15 años

"El celular y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos", dijo la primera ministra de Dinamarca, e indicó que el 60% de los jóvenes eligen quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir a ver a sus amigos.

Foto: AFP. Redes sociales, aplicaciones.

Foto: AFP. Redes sociales, aplicaciones.

Dinamarca prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años, anunció el martes la primer ministra, Mette Frederiksen, en la apertura de la sesión parlamentaria.

"El gobierno propondrá prohibir varias redes sociales a los niños y jóvenes menores de 15 años", declaró en su discurso.

El proyecto de ley, que se presentará en una fecha aún no precisada, indica que en algunos casos los jóvenes podrán utilizar redes a partir de 13 años pero solo con la autorización de los padres.

Foto: AFP. Javier Milei, presidente de Argentina.
Seguí leyendo

Cantando rock argentino y en medio de una crisis política, Javier Milei presentó su libro

"El teléfono móvil y las redes sociales roban la infancia de nuestros hijos", dijo la primera ministra, indicando que el 60% de los jóvenes de entre 11 y 19 años eligen quedarse en casa durante su tiempo libre en vez de salir a ver a sus amigos.

El gobierno no indicó como se controlará la prohibición.

A nivel internacional, Australia es uno de los países pioneros en la regulación de internet y su Parlamento aprobó en 2024 una ley que prohíbe redes sociales como TikTok, X, Facebook o Instagram a los menores de 16 años.

En junio, Grecia propuso fijar una edad de mayoría digital en toda la Unión Europea, por debajo de la cual los niños no podrían acceder a las redes sociales sin el consentimiento de sus padres.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Puerto de Montevideo.
sin acuerdo

Conflicto en el puerto: reunión tripartita en el MTSS no prosperó y trabajadores analizan profundizar medidas
Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
YA FUERON IMPUTADOS TRES DETENIDOS

Nuevo detenido por el atentado a Mónica Ferrero y un recluso conducido desde la cárcel a Fiscalía por el caso
Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
violencia criminal

"No podemos resignarnos, reducir los homicidios es posible y es urgente", apuntó el ministro Negro

Dejá tu comentario