La Policía de Montevideo realiza este lunes de mañana un gran operativo en Boix y Merino (zona del barrio Malvín Norte) en busca de armas y drogas.
Gran operativo policial en Boix y Merino con más de 10 allanamientos en busca de droga y armas
La Policía realiza un gran operativo en Boix y Merino con más de 10 allanamientos simultáneos y efectivos de varias reparticiones. Un helicóptero de la Policía vigila la zona y fue convocada la Brigada de Explosivos del Ejército.
Se realizaron más 10 allanamientos en viviendas de la zona con personal de Inteligencia policial y apoyo de la Guardia Republicana.
También participa la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y perros del K9, así como vehículos blindados de intervención y un helicóptero de la Policía.
En uno de los allanamientos hallaron una granada, por lo que la Policía convocó al lugar a la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional (foto).
El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este lunes de mañana en Florida sobre este operativo en Montevideo:
