Diego Torres se presentará el sábado en el Enjoy de Punta del Este y el domingo en el Festival de Durazno

"Siempre es un placer venir a visitarlos, a cantarles", aseguró el artista argentino que expresó su satisfacción por volver al país.

El artista, que ya se encuentra disfrutando de Uruguay, expresó su satisfacción por volver al país y por estar por primera vez, el domingo 8, en el 52º Festival Internacional de Folclore de Durazno.

Diego Torres aseguró que el público uruguayo lo ha acompañado desde el comienzo de su carrera como actor en series de televisión y en sus primeras canciones como músico. "He cruzado el río para venir a cantarles y así se ha trazado un puente a través del arte muy lindo y un público muy querido. Siempre es un placer venir a visitarlos, a cantarles", afirmó.

El cantautor y músico argentino está en constante creación, siempre pensando en su próximo disco. Y, de a poco, va presentando canciones, como capítulos de su próxima obra, a modo de ir descubriendo el nuevo mundo y los conceptos que propone el artista en cada álbum.

Sobre su último disco, "Mi norte y mi sur", es un álbum con invitados y un amplio horizonte musical. "Me gusta sentirme libre dentro de la música", aseguró y agradeció la recepción del público. Destacó la colaboración de Miranda en "Trepando paredes", de Manuel Carrasco en "Vas a quedarte" y la versión de "La última noche" junto al dúo Estopa.

