Documental de Melania Trump llega a los cines con inversión de USD 75 millones, fuertes críticas y bajas ventas

"Melania" es una producción audiovisual que explora los días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump . La película ofrece un acceso a la vida de la primera dama, con imágenes registradas en locaciones como Mar-a-Lago (Florida), la Trump Tower (Nueva York) y la Casa Blanca. De acuerdo con ABC News, la obra documenta reuniones familiares, organización de eventos oficiales y actividades filantrópicas.

La producción estuvo a cargo de Amazon Studios que adquirió los derechos del filme por 40 millones de dólares, la mayor cifra pagada hasta la fecha por un documental, y que luego sumó otros 35 millones para la promoción.

El estreno fue realizado en un glamouroso evento en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas al que asistieron autoridades del gobierno y personalidades del arte afines a Trump como la rapera Nickie Minaj.

Aunque el estreno en las salas de cine superó las expectativas y recaudó en su debut más de 7 millones de dólares, de acuerdo con la revista Variety, las críticas de la cinta han sido, demoledoras, lo que amenaza con incluirla en la lista de las películas peor valoradas de IMDB de la historia, tras su primer fin de semana de vida.

Con más de 24.000 reseñas en la reconocida plataforma cinéfila IMDB, Melania arranca la semana con un rating de 1.3 sobre 10, con más de 20.000 usuarios que han concedido la menor puntuación a la cinta de la primera dama.

Otros usuarios sostienen que la película no es más que "propaganda de la administración Trump".

Medios como The Guardian han documentado una preventa mínima en los cines del Reino Unido, con sesiones en Londres o el norte de Inglaterra donde se vendieron muy pocas entradas. En Estados Unidos, el comportamiento resulta desigual y refleja la fractura social del país: mientras algunas funciones en zonas conservadoras muestran una ocupación aceptable, en las grandes ciudades la demanda sigue bajo mínimos.

Medios especializados afirman que el filme necesitará generar entre 40 y 45 millones de dólares en la taquilla nacional para cubrir gastos. Aunque por ahora, los números no logran estar a la altura de la magnitud de la inversión.