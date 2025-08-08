Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala

La Policía detuvo en las últimas horas a una persona vinculada a los incidentes registrados en el clásico del domingo 6 de julio, en los que un policía de 47 años resultó con lesiones graves tras ser alcanzado por una bengala náutica arrojada desde la tribuna donde se encontraban hinchas de Nacional.

El detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía, informó el Ministerio del Interior. La investigación trata de determinar si se trata de la persona que arrojó la bengala.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, confirmó la detención de una persona "por su presunta participación en el episodio de la bengala". "El caso está en investigación y la Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para resolver si solicita la formalización", agregó.

Seguí leyendo Interior destina 150 policías para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional en el CDS

Por este caso, varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias, pero ninguno hasta el momento ha sido vinculado con la bengala.

Uno de los hinchas, de 18 años, fue condenado en un proceso abreviado a 12 meses de libertad a prueba con tobillera electrónica, de los cuales deberá cumplir seis meses de arresto domiciliario nocturno por la rotura de una cámara de seguridad cerca del Gran Parque Central durante los festejos por el aniversario del club.

Un policía de 47 años fue impactado por la bengala náutica arrojada desde la Tribuna Colombes, donde estaban hinchas de Nacional durante la final del Torneo Intermedio. El efectivo sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial, recuperándose de las heridas.

Respecto la investigación de los incidentes, el Ministerio del Interior declaró la reserva de los datos de la operación por 15 años. La medida fue cuestionada por la oposición. Consultado sobre el tema, el presidente Yamandú Orsi afirmó que "si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático, yo creo que se puede hacer".