Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ( COFE ) informó este viernes de la afectación de los servicios públicos debido al paro general de 24 horas previsto para el martes 12 de agosto en rechazo de las pautas salariales para el sector público presentadas por el Poder Ejecutivo.

En relación a las pautas, COFE afirma que "no solo no establecen crecimiento en todo el período, no atienden ni siquiera parcialmente a los salarios sumergidos de la Administración Pública, sino que tampoco aseguran el mantenimiento del salario real" y sostiene que no atiende el ingreso de personal en los diferentes organismos y ministerios. Además, reclama modificaciones al nuevo régimen de certificaciones médicas.

La afectación de los servicios será la siguiente:

Seguí leyendo COFE convoca a paro de 24 horas el martes 12 en rechazo a propuesta salarial para trabajadores públicos

ASSE. Afectará todos los servicios a nivel nacional con guardias gremiales para atender urgencias, emergencias, pacientes oncológicos e internados.

INAU-INISA. Afectará las oficinas central y no habrá ningún servicio de atención directa en tiempo parcial con niños, niñas y adolescentes. Sí habrá guardia gremial para los menores que se encuentren en régimen de 24 horas.

MTSS. Afectación de todos los servicios durante todo el día.

MEC. No se realizarán casamientos, no funcionará el Registro Civil ni la Dirección Nacional de Registros con afectación en las compraventas en todo el país. Respecto a los medios públicos, Canal 5 no estará al aire con su programación habitual, así como las radios públicas.

MA. Las tareas del Ministerio de Ambiente se verán afectadas durante la jornada.

MI. Los servicios de atención directa en todas las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación trabajarán con guardia gremial.

MEF. El paro afectará la atención en todas las oficinas. No habrá sorteos de Loterías y Quinielas. La Dirección Nacional de Aduanas y los servicios esenciales funcionarán con guardia gremial.

MIDES. Afectación de todos los servicios durante todo el día.

MGAP. Afectación de todos los servicios durante todo el día.

Pasos de frontera. Los servicios en fronteras secas, puertos y aeropuertos del MGAP, MTOP, MEF y MI se verán resentidos.

MDN. Los diques del Estado solo funcionarán con guardia gremial.

FGN. En Fiscalía, no se tomarán denuncias y en esos casos, recomiendas dirigirse a la seccional policial más próxima.

Inumet. Solo funcionarán las guardias gremiales en los servicios aeronáuticos y las alertas meteorológicas.

En el resto de los ministerios, servicios descentralizados y unidades reguladoras se verán afectados todos los servicios.