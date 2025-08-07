El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la ubicación de los cinco radares de control de velocidad instalados por Policía Caminera en rutas nacionales y zonas urbanas con alto flujo de vehículos.
Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
Los equipos fiscalizan de forma continua mediante imágenes en la ruta 1 (km. 20 - Montevideo y km. 118,500 - Colonia), ruta 5 km. 13,500 (Montevideo), ruta 7 km. 36 (Canelones) y ruta 9 km. 88,500 (Maldonado).
Los equipos de fiscalización electrónica son móviles, pero actualmente operan de forma continua, para registrar los excesos de velocidad en cinco puntos estratégicos del país, mediante imágenes, detalló el Ministerio.
Los cinco radares cuentan con la debida señalización en la que se informa la velocidad máxima permitida de acuerdo a la normativa vigente en cada punto.
Seguí leyendo
Etcheverry afirmó que radares en rutas continúan multando tras prórroga para colocar radares pedagógicos
Temas de la nota
Lo más visto
ARTIGAS
Dos hombres condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
accidente laboral
Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS
Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
centro de montevideo
Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro
así fue el operativo
Dejá tu comentario