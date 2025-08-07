Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales

Foto: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la ubicación de los cinco radares de control de velocidad instalados por Policía Caminera en rutas nacionales y zonas urbanas con alto flujo de vehículos.

Los equipos de fiscalización electrónica son móviles, pero actualmente operan de forma continua, para registrar los excesos de velocidad en cinco puntos estratégicos del país, mediante imágenes, detalló el Ministerio.

Los cinco radares cuentan con la debida señalización en la que se informa la velocidad máxima permitida de acuerdo a la normativa vigente en cada punto.

RADARES