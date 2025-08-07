RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales

Los equipos fiscalizan de forma continua mediante imágenes en la ruta 1 (km. 20 - Montevideo y km. 118,500 - Colonia), ruta 5 km. 13,500 (Montevideo), ruta 7 km. 36 (Canelones) y ruta 9 km. 88,500 (Maldonado).

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

Los equipos de fiscalización electrónica son móviles, pero actualmente operan de forma continua, para registrar los excesos de velocidad en cinco puntos estratégicos del país, mediante imágenes, detalló el Ministerio.

Los cinco radares cuentan con la debida señalización en la que se informa la velocidad máxima permitida de acuerdo a la normativa vigente en cada punto.

