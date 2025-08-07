Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000

La mujer ya había sido estafada en otras oportunidades.

Un hombre de 28 años fue detenido a las 13:00 horas de este jueves frente a la sede del Banco República ubicada en avenida Uruguay y Julio Herrera y Obes. Quiso estafar a una mujer, pidiéndole que retirara USD 25 mil.

Al momento del arresto había varias personas haciendo la fila, sobre la vereda. Esperando que el local abriera a la una. Entre ellas se encontraba la mujer, a quien un delincuente había llamado haciéndose pasar por su hijo, y pidiéndole que retirara ese monto del banco.

Ella aceptó. Acordó la entrega, y fue hasta el banco, en un taxi. También informó a la Policía.

Cuando el sospechoso llegó al lugar, a la espera del dinero, fue sorprendido por investigadores de la Zona Policial I, quienes lideraron el procedimiento.

El detenido fue llevado a la Base de Investigaciones, al igual que la mujer, que hizo la denuncia, supo Subrayado.

La mujer ya había sido víctima de estafa, en otras oportunidades. Le había ocurrido lo mismo: delincuentes la llamaban y, haciéndose pasar por su hijo, le pedían dinero. Ella accedió, hasta este jueves, cuando informó de lo ocurrido a la Policía.