RECIBÍ EL NEWSLETTER
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000

La mujer ya había sido estafada en otras oportunidades, por delincuentes que se hacían pasar por su hijo. Esta vez llamó a la Policía, que agarró al sospechoso in fraganti.

La mujer ya había sido estafada en otras oportunidades.

brou-banco-republica-avenida-uruguay-y-julio-herrera-y-obes-centro

Un hombre de 28 años fue detenido a las 13:00 horas de este jueves frente a la sede del Banco República ubicada en avenida Uruguay y Julio Herrera y Obes. Quiso estafar a una mujer, pidiéndole que retirara USD 25 mil.

Al momento del arresto había varias personas haciendo la fila, sobre la vereda. Esperando que el local abriera a la una. Entre ellas se encontraba la mujer, a quien un delincuente había llamado haciéndose pasar por su hijo, y pidiéndole que retirara ese monto del banco.

Ella aceptó. Acordó la entrega, y fue hasta el banco, en un taxi. También informó a la Policía.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Bomberos alerta por intentos de estafa por delincuentes que se hacen pasar por falsos funcionarios

Cuando el sospechoso llegó al lugar, a la espera del dinero, fue sorprendido por investigadores de la Zona Policial I, quienes lideraron el procedimiento.

El detenido fue llevado a la Base de Investigaciones, al igual que la mujer, que hizo la denuncia, supo Subrayado.

La mujer ya había sido víctima de estafa, en otras oportunidades. Le había ocurrido lo mismo: delincuentes la llamaban y, haciéndose pasar por su hijo, le pedían dinero. Ella accedió, hasta este jueves, cuando informó de lo ocurrido a la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
ARTIGAS

Dos hombres condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; ya había cometido delitos sexuales
EN SANTA LUCÍA

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja
centro de montevideo

Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
dos interpelaciones

Orsi afín a que sus ministros sean interpelados: "No hay que pensar que es lo extraño, es lo normal"
Si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático, dijo Orsi sobre reserva de investigación del clásico video
INTERIOR LA DECLARÓ POR 15 AÑOS

"Si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático", dijo Orsi sobre reserva de investigación del clásico
Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000 video
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000

Dejá tu comentario