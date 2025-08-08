Ancap consideró "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" las medidas del sindicato

El Directorio de Ancap consideró este viernes que las medidas sindicales de Fancap de ocupar y bloquear la refinería de La Teja son "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" demostrado en las instancias de negociación.

En un comunicado, las actuales autoridades afirman que han sostenido "un canal de comunicación fluido y constructivo" para alcanzar acuerdos con el sindicato. Destacan que "se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".

El directorio sostuvo que las medidas sindicales "causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya" y recordó que está fijada una nueva instancia bipartita para el 12 de agosto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

"Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país", concluye el comunicado.

