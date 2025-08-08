RECIBÍ EL NEWSLETTER
REAFIRMA VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Ancap consideró "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" las medidas del sindicato

En un comunicado, el directorio afirmó que las medidas de Fancap "causan distorsiones y generan inconvenientes" y recordó que está fijada una instancia bipartita para el 12 de agosto.

fotoemigutierrez-ancap-edificio-fachada

En un comunicado, las actuales autoridades afirman que han sostenido "un canal de comunicación fluido y constructivo" para alcanzar acuerdos con el sindicato. Destacan que "se ha logrado importantes avances y se ha comprometido la apertura de una negociación hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".

El directorio sostuvo que las medidas sindicales "causan distorsiones y generan inconvenientes que en nada contribuyen al rol que debe cumplir Ancap en la sociedad uruguaya" y recordó que está fijada una nueva instancia bipartita para el 12 de agosto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

sindicato de funcionarios de ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refineria de la teja
Seguí leyendo

Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refinería de La Teja

"Ancap reafirma su voluntad de diálogo y su compromiso con una gestión eficiente y responsable al servicio del país", concluye el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio

Te puede interesar

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
EN RECHAZO A PAUTAS

Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
Ancap consideró desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo las medidas del sindicato
REAFIRMA VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Ancap consideró "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" las medidas del sindicato

Dejá tu comentario