Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio

En la noche del miércoles, dos presos escaparon de la cárcel de Durazno . Y en la tarde del jueves, se fugó un tercero. Las autoridades no han informado los pormenores de las fugas.

La Policía desplegó un amplio operativo en la zona de la cárcel y en la ciudad de Durazno , a fin de ubicar a los reclusos.

En la mañana del jueves los efectivos lograron recapturar a uno de ellos, y en la tarde, a otro. Permanece prófugo el tercero: Gabriel Braga Ramírez.

Según determinaron las autoridades, uno de los recapturados llegó a robar en un comercio de la ciudad. La Justicia determinó para él una condena de 17 meses de prisión por autoevasión agravada, y hurto.

El delincuente, que cuenta con antecedentes penales, tiene 33 años. Había sido condenado el 15 de mayo pasado a cumplir 8 meses de prisión –hasta enero de 2026–. Había robado en un comercio del Centro de Durazno, provocando daños y llevándose la caja registradora, con dinero. También había cometido otro robo, probó la Justicia, que lo condenó incluso por violación de domicilio y daño.

En tanto, el segundo recapturado está a disposición de la Fiscalía este viernes. Es un delincuente de 41 años que fue condenado en julio a cumplir 7 meses de prisión –hasta febrero de 2026–. La Justicia lo halló responsable de un intento de hurto especialmente agravado, por la pluriparticipación y por la penetración domiciliaria.

Quien permanece prófugo, Gabriel Braga Ramírez, estaba recluido desde el 20 de julio por un delito de rapiña.