dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio

Dos de los presos fueron recapturados, mientras que el otro permanece prófugo.

Gabriel Braga Ramírez, preso que aún permanece prófugo en Durazno.

En la noche del miércoles, dos presos escaparon de la cárcel de Durazno. Y en la tarde del jueves, se fugó un tercero. Las autoridades no han informado los pormenores de las fugas.

La Policía desplegó un amplio operativo en la zona de la cárcel y en la ciudad de Durazno, a fin de ubicar a los reclusos.

En la mañana del jueves los efectivos lograron recapturar a uno de ellos, y en la tarde, a otro. Permanece prófugo el tercero: Gabriel Braga Ramírez.

Según determinaron las autoridades, uno de los recapturados llegó a robar en un comercio de la ciudad. La Justicia determinó para él una condena de 17 meses de prisión por autoevasión agravada, y hurto.

El delincuente, que cuenta con antecedentes penales, tiene 33 años. Había sido condenado el 15 de mayo pasado a cumplir 8 meses de prisión –hasta enero de 2026–. Había robado en un comercio del Centro de Durazno, provocando daños y llevándose la caja registradora, con dinero. También había cometido otro robo, probó la Justicia, que lo condenó incluso por violación de domicilio y daño.

En tanto, el segundo recapturado está a disposición de la Fiscalía este viernes. Es un delincuente de 41 años que fue condenado en julio a cumplir 7 meses de prisión –hasta febrero de 2026–. La Justicia lo halló responsable de un intento de hurto especialmente agravado, por la pluriparticipación y por la penetración domiciliaria.

Quien permanece prófugo, Gabriel Braga Ramírez, estaba recluido desde el 20 de julio por un delito de rapiña.

