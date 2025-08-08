RECIBÍ EL NEWSLETTER
los detalles del operativo

Interior destina 150 policías para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional en el CDS

Si bien el partido es sin público, habrá controles y custodia a las delegaciones deportivas y los árbitros.

Foto: FocoUy. Archivo.

Foto: FocoUy. Archivo.

Foto: FocoUy. Archivo.

El Ministerio del Interior informó que destinará 150 policías al operativo del partido clásico entre Peñarol y Nacional, que se jugará este sábado desde las 15:00 horas en el estadio Campeón del Siglo (CDS).

Si bien por una sanción aplicada por la AUF, el partido será sin público, habrá un operativo de seguridad en el entorno del estadio de Peñarol y en puntos estratégicos de Montevideo. Con el objetivo de prevenir posibles desórdenes y garantizar el desarrollo del evento, dijo el Ministerio del Interior.

Los policías harán una custodia especial para las delegaciones deportivas y para el equipo de árbitros, como es usual.

incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con brasil
Seguí leyendo

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Las autoridades usarán drones y cámaras para detectar eventuales factores de riesgo. Además, el ministerio es el encargado de las inspecciones en el estadio, para detectar elementos no autorizados, si los hubiere.

"Una vez finalizadas estas tareas, el estadio será entregado al personal de seguridad privada contratado por el club organizador", expresó el ministerio.

El operativo será realizado por efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, y las jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones.

El clásico se juega por la segunda fecha del Torneo Clausura, de la Liga AUF Uruguay. Es sin público por la sanción que recibió Peñarol, por parte de la AUF, tras los incidentes en el último clásico, que fue en el Centenario.

Peñarol juega este sábado su último partido sin público. En tanto, a Nacional, le quedan otros tres sin público, y además recibió la quita de 3 puntos en el Clausura, como parte de la sanción.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario