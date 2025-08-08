Interior destina 150 policías para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional en el CDS

El Ministerio del Interior informó que destinará 150 policías al operativo del partido clásico entre Peñarol y Nacional, que se jugará este sábado desde las 15:00 horas en el estadio Campeón del Siglo (CDS).

Si bien por una sanción aplicada por la AUF, el partido será sin público, habrá un operativo de seguridad en el entorno del estadio de Peñarol y en puntos estratégicos de Montevideo. Con el objetivo de prevenir posibles desórdenes y garantizar el desarrollo del evento, dijo el Ministerio del Interior.

Los policías harán una custodia especial para las delegaciones deportivas y para el equipo de árbitros, como es usual.

Las autoridades usarán drones y cámaras para detectar eventuales factores de riesgo. Además, el ministerio es el encargado de las inspecciones en el estadio, para detectar elementos no autorizados, si los hubiere.

"Una vez finalizadas estas tareas, el estadio será entregado al personal de seguridad privada contratado por el club organizador", expresó el ministerio.

El operativo será realizado por efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía, Guardia Republicana, Policía Caminera, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, y las jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones.

El clásico se juega por la segunda fecha del Torneo Clausura, de la Liga AUF Uruguay. Es sin público por la sanción que recibió Peñarol, por parte de la AUF, tras los incidentes en el último clásico, que fue en el Centenario.

Peñarol juega este sábado su último partido sin público. En tanto, a Nacional, le quedan otros tres sin público, y además recibió la quita de 3 puntos en el Clausura, como parte de la sanción.