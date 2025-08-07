RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

“Pasa por entender el riesgo y cómo me tengo que acercar a ese riesgo y qué elementos necesito ponerme, no tirarme arriba", señaló.

MAURICIO-SOSA---experto-seguridad-obras

Mauricio Sosa, arquitecto especialista en trabajos en altura, consideró que la mayor problemática detrás de las siniestros laborales es la falta de capacitación sobre el uso de los equipos de seguridad.

Remarcó la importancia de “conocer el procedimiento para ir del punto A al punto B en condiciones seguras”.

“¿Lo sabemos usar? ¿Son correctos para el riesgo que tengo, para la distancia de caída que tengo, para la altura que tengo? Por lo que estuve leyendo, lamentablemente el accidente de ayer no contaba con el equipo puesto, pero seguramente en el contenedor o en la oficina estaba ese arnés”, consideró.

También consideró importante la forma en la que las personas utilizan los elementos de seguridad.

“Pasa por entender el riesgo y cómo me tengo que acercar a ese riesgo y qué elementos necesito ponerme, no tirarme arriba. A veces la gente no se las coloca correctamente y el tirarte las cosas arriba genera también un accidente”, explicó.

El arquitecto Sosa asesora y trabaja hace 25 años en trabajos en altura; el especialista, director de la empresa vértice, consideró que si bien el equipamiento de seguridad disponible en uruguay es de buena calidad, falta capacitación.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) informó que, entre enero y el 6 de agosto, se registraron 31 siniestros laborales mortales.

