"Si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático", dijo Orsi sobre reserva de investigación del clásico

El presidente Yamandú Orsi se refirió este jueves a la reserva por 15 años de la investigación de parte del Ministerio del Interior por los incidentes del clásico del 6 de julio en los que un policía fue herido de gravedad por una bengala náutica lanzada desde la tribuna en la que estaban hinchas de Nacional.

"Yo no soy técnico, yo eso se lo dejo a los técnicos", afirmó el mandatario. "Si a mí me tocara resolver esto, yo no develo cuál es mi estrategia para un clásico. Qué esperanza. Por algo la reserva", agregó.

Orsi indicó que en la reserva opera la lógica e instó a confiar en los elementos técnicos del Ministerio de Interior. "Lo que pasó está bastante claro y estamos en las puertas de un clásico", recordó el presidente en relación al clásico que se juega este sábado en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Si hay que levantarlo antes, se levantará. No es tan dramático, yo creo que se puede hacer", aseguró. Orsi sostuvo que las reservas que declara el Ministerio del Interior siempre son por 15 años.

Orsi reiteró que "estamos en las puertas de un clásico". Al ser consultado sobre la investigación, el presidente expresó: "hay mucho para investigar en el tema de las hinchadas. No es la bengala solamente que fue dramático. Es mucho más complejo".

El mandatario compartió la idea de que los clubes deben aportar más. "Sé que lo quieren hacer, lo que pasa que a veces hay que lidiar con realidades que van más allá de los intereses deportivos y tiene que ver con cosas que pasan en nuestra sociedad (...) y que tiene que ver con temas concretos del Ministerio del Interior".