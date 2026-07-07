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DELITOS EN B° PEÑAROL

Detuvieron a un joven e incautaron armas, municiones y droga en allanamientos por un homicidio en Peñarol

La Policía hizo allanamientos este martes en la misma zona donde la semana pasada fue baleado un policía durante un operativo. Un joven de 26 años quedó detenido.

Foto: Subrayado. Impactos de bala en la madera que cubre la ventana y en la fachada de hormigón.

Foto: Subrayado. Impactos de bala en la madera que cubre la ventana y en la fachada de hormigón.

Por las incautaciones, fue arrestado un joven de 26 años con antecedentes penales, supo Subrayado.

Sospechoso detenido en el barrio Peñarol.
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Policía baleado en el barrio Peñarol fue operado y se recupera fuera de peligro

Entonces, los efectivos vieron a un hombre que circulaba en moto, lo persiguieron pero el hombre abandonó el vehículo y escapó. Mientras trabajaban en el lugar, comenzaron a recibir disparos desde una vivienda ubicada en una zona de pasajes del barrio Peñarol.

Uno de los policías fue herido en el abdomen, sufrió una lesión en el hígado y fue operado. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

En pleno operativo, los funcionarios observaron además que un hombre tiró una bolsa en el patio de una casa. En su interior había una pistola de 9 milímetros, un revólver y varias municiones. El hombre, de 42 años, fue detenido e imputado por atentado especialmente agravado, disparo de arma de fuego en lugares públicos, porte y tenencia de armas y tráfico interno de armas. Cumple prisión preventiva por 90 días.

Sospechoso detenido en el barrio Peñarol.

Sospechoso detenido en el barrio Peñarol.

Además, ese mismo día, los policías ingresaron con autorización a otra vivienda de la zona y encontraron en el techo una pistola Glock con cargador caracol, dos cargadores extendidos y municiones.

La investigación sobre las armas incautadas y el ataque al policía está a cargo de Investigaciones de Zona Operacional III, mientras que el asesinato es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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