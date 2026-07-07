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Fluaziver

Ministerio de Ganadería advierte a productores por garrapaticida no autorizado y exhorta a no usarlo en animales

El Ministerio de Ganadería emitió una advertencia por la circulación de un producto veterinario no habilitado en Uruguay y pidió a productores y veterinarios que no lo utilicen.

Fluaziver, el garrapaticida bajo sospecha por el MGAP.

Fluaziver, el garrapaticida bajo sospecha por el MGAP.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) alertó sobre la comercialización de Fluaziver, un producto veterinario presentado como garrapaticida para bovinos que no cuenta con registro ni habilitación para su elaboración, importación, comercialización o uso en Uruguay.

Según informó la Dirección General de Servicios Ganaderos, las inspecciones realizadas también detectaron irregularidades en la información de la etiqueta, que hace referencia a un supuesto registro en Argentina que no pudo ser confirmado por las autoridades sanitarias de ese país.

El MGAP advirtió que se trata de un fraude y señaló que, al ser un producto no registrado ni fiscalizado, no puede garantizar su contenido, calidad, seguridad ni eficacia.

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Además, remarcó que su uso representa riesgos para la sanidad animal, la salud pública y la inocuidad de los alimentos de origen animal.

Las autoridades recomendaron no adquirir, comercializar ni utilizar este producto y solicitaron a quienes lo tengan en su poder que se abstengan de emplearlo y lo informen a la División de Laboratorios Veterinarios.

Mientras tanto, el Ministerio continuará con las tareas de fiscalización y anunció que adoptará las medidas sanitarias y administrativas correspondientes.

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