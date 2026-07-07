Argentina y Colombia buscan su lugar entre los ocho mejores del Mundial, donde ya hay cinco europeos y un africano

Ya se conocen seis de las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final del Mundial: son cinco europeos y un africano. Argentina y Colombia tratarán este martes poner al fútbol sudamericano entre los ocho mejores del mundo.

El campeón vigente será el primero en intentarlo. La Albiceleste se enfrentará en Atlanta al Egipto de Mohamed Salah con el objetivo de sacudir la "Messidependencia" que arrastra desde el inicio del torneo.

En su sexto Mundial, Lionel Messi ha anotado 7 de los 11 goles de Argentina en el torneo y lidera la tabla de goleadores, empatado con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

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Pero cuando la pelota no pasa por los pies de su capitán, la selección de Lionel Scaloni exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión, sin la frescura y el dinamismo que ofreció en Catar 2022, cuando ganó el título.

Hasta ahora Messi no ha faltado a la cita. ¿Pero qué pasará cuando Messi, a sus 39 años, no esté tan inspirado?

- Messi busca socio -

Seguramente Egipto no sea el rival más potente al que podría haberse enfrentado el equipo de Scaloni, pero ya quedó demostrado en la ronda anterior aquel dicho del fútbol tan manido de "no hay enemigo pequeño": victoria por 3-2 en la prórroga ante Cabo Verde, debutante absoluto en mundiales.

El DT necesita que aparezcan en este tramo del torneo sus delanteros si el próximo 19 de julio quiere levantar de nuevo el trofeo. Lautaro Martínez ha marcado un gol, de penal, y Julián Álvarez no se ha estrenado en la red, quizás desconcentrado por la polémica que abrió al decir que quería dejar el Atlético de Madrid, extremo que el club rechazó.

Colombia por dar el paso

En Vancouver, en lo que será el último partido del Mundial fuera de territorio estadounidense, Colombia buscará la clasificación ante Suiza.

El equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias y un empate) y como una de las selecciones más sólidas, pero tiene un gran debe: el gol.

Los cafeteros han marcado cinco goles en cuatro partidos, menos de los que debería para intranquilidad de sus aficionados.

Con Jhon Córdoba lesionado, debería ser Luis Suárez quien asumiera, junto a Luis Díaz, el papel de goleador, pero el atacante del Sporting de Lisboa no ha cumplido por el momento con las expectativas que se habían creado entorno a él tras su gran temporada en Portugal: 28 goles y 9 asistencias en 53 partidos con la camiseta verdiblanca.

Tampoco su compañero en punta, el otro Luis, está mucho más entonado: un gol en el primer partido contra la modesta Uzbekistán en el triunfo hasta ahora más holgado (3-1) y nada más. Sin comparación con las 26 anotaciones con el Bayern en el último año.

Colombia aspira a igualar su hasta ahora mejor resultado en un Mundial (los cuartos de final en Brasil 2014), mientras que su rival, Suiza, tampoco está entre los ocho mejores desde la edición de 1954.

De avanzar Argentina y Colombia, chocarían el próximo domingo en Kansas City y asegurarían la presencia de un equipo sudamericano en semifinales.