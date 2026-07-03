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Ataque a tiros y un detenido

Policía baleado en el barrio Peñarol fue operado y se recupera fuera de peligro

Un policía fue herido en un ataque a tiros en el barrio Peñarol y hay un detenido al que se le incautaron armas y un cargador.

Sospechoso detenido en el barrio Peñarol.

Sospechoso detenido en el barrio Peñarol.

El policía baleado en la noche del jueves en el barrio Peñarol durante un ataque a tiros fue operado y se encuentra estable, fuera de peligro, según supo Subrayado este viernes.

El efectivo había sido trasladado por compañeros a un centro médico desde Camino Hudson y Heinen, donde recibió un disparo en el abdomen que le provocó una lesión en el hígado.

La víctima circulaba junto a otros policías en un vehículo de Investigaciones de la zona operacional III, que no es posible identificarlo como policial. Los efectivos habían sido enviados al lugar luego de que el sistema Shotspotter detectara disparos. Al llegar, fueron recibidos a tiros.

hirieron a un policia en el barrio penarol; hay un detenido e incautaron armas con cargadores modificados
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Hirieron a un policía en el barrio Peñarol; hay un detenido e incautaron armas con cargadores modificados

El ataque generó un importante despliegue policial. La manzana fue rodeada por efectivos de varias reparticiones, entre ellas el PADO, la Unatem y un helicóptero de la Policía. Mientras policías llegaban en apoyo, continuaban los disparos desde un pasaje donde quedaron varios casquillos esparcidos en la calle.

Durante el operativo, algunos efectivos observaron a un hombre que caminaba por el lugar con una bolsa en la mano. Al ser interceptado, tiró la bolsa hacia el patio de una casa. Dentro, había una pistola, un revólver y un cargador tipo caracol, que aumenta la capacidad de municiones. La Policía Científica hizo pericias en el lugar e incautó las armas.

Finalmente el hombre, de 42 años, fue detenido y quedó a disposición de Fiscalía.

La investigación continúa para identificar a otros responsables de la balacera.

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