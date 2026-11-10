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arresto en bella italia

Detuvieron a un joven de 20 años sospechoso de cometer dos asesinatos en tres días

El detenido integra una familia que mantiene una disputa con otra en Piedras Blancas. Además, tenía vínculos con una banda brasileña que opera en Manga.

Lugar del homicidio del 6 de mayo en Piedras Blancas.&nbsp;

Lugar del homicidio del 6 de mayo en Piedras Blancas. 

Lugar del homicidio del 6 de mayo en Piedras Blancas.&nbsp;

Lugar del homicidio del 6 de mayo en Piedras Blancas. 

Con tres días de diferencia y a 180 metros de distancia, dos personas fueron asesinadas el 6 y el 9 de mayo. Por ambos homicidios era buscado un joven de 20 años que fue detenido este lunes cuando ingresó a una estación de servicio.

El 6 de mayo, pasada la medianoche, un hombre de 33 años, sin antecedentes penales, fue asesinado en Curupú y Matilde Pacheco, en Piedras Blancas. Por ese crimen, el Departamento de Homicidios de la Policía había detenido a un hombre de 40 años, con siete antecedentes penales, que ya cumple prisión preventiva.

Sin embargo, los investigadores también habían identificado a otras dos personas como partícipes del asesinato: un joven de 18 años y otro de 20. Ambos fueron detenidos este lunes por personal del PADO cuando ingresaban en moto a la pista de una estación de servicio ubicada en Bella Italia, en Montevideo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Belvedere.
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El joven de 20 años estaba requerido por ese homicidio, pero también por otro ocurrido tres días después, el 9 de mayo. En esa oportunidad, la víctima fue un joven de 25 años, sin antecedentes penales, que fue atacado en Azotea de Lima y Matilde Pacheco.

Para la Policía, la detención del joven de 20 años es importante porque, además de su presunta participación en los dos homicidios, integra una familia que mantiene una disputa con otra en Piedras Blancas y que ha protagonizado varios episodios violentos en la zona, según supo Subrayado.

Además, el detenido tenía vínculos con una banda de brasileños que opera en el barrio Los Sueños, en Manga, y que ha protagonizado balaceras y asesinatos en esa zona desde hace varios meses.

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