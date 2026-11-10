Martes de primavera cálida, con ascenso de temperatura y sin lluvias, pero el miércoles desmejora

Según el pronóstico de Nubel Cisneros, este martes estará estable, con ascenso de temperatura. El miércoles desmejora con lluvias y posibles tormentas en el oeste y norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca, con con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas norte y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.

El miércoles se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad, volviéndose inestable las zonas norte y oeste con lluvias y tormentas aisladas.

El jueves se espera un inicio de jornada fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche. Martes 10 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º Miércoles 11 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º Jueves 12 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

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