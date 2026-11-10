Según el pronóstico de Nubel Cisneros, este martes estará estable, con ascenso de temperatura. El miércoles desmejora con lluvias y posibles tormentas en el oeste y norte.
Martes de primavera cálida, con ascenso de temperatura y sin lluvias, pero el miércoles desmejora
Según el pronóstico de Nubel Cisneros, este martes estará estable, con ascenso de temperatura. El miércoles desmejora con lluvias y posibles tormentas en el oeste y norte. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca, con con nieblas y neblinas matinales principalmente en las zonas norte y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
El miércoles se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad, volviéndose inestable las zonas norte y oeste con lluvias y tormentas aisladas.
Sigue el buen tiempo: primavera a pleno con temperatura en aumento y cielo despejado
El jueves se espera un inicio de jornada fresca con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Martes 10
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º
Miércoles 11
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º
Jueves 12
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º
Dejá tu comentario