Prisión preventiva para un hombre que le disparó a su pareja y luego intentó suicidarse

Fue a prisión preventiva por intento de femicidio un hombre que le disparó a su pareja y luego quiso suicidarse.

El intento de femicidio ocurrió en el barrio Las Acacias el jueves. Allí, una pareja fue encontrada herida de bala y trasladada en primera instancia a la Policlínica de Capitán Tula.

En ese momento, la hipótesis principal era que el hombre le había disparado a la víctima para luego intentar quitarse la vida. Esto fue corroborado por los investigadores y en principio hay una formalización en contra del hombre, que fue dado de alta y detenido.

La prisión preventiva es por 120 días y la investigación continúa.

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