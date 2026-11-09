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GUILLERMO TOLOSA

"Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario en Uruguay", aseguró presidente del BCU ante crisis en Paraguay

Guillermo Tolosa afirmó que "no hay un vínculo, una exposición relevante a este grupo en particular o Paraguay, en general, de ninguna institución uruguaya", y destacó la estabilidad de Uruguay.

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El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, se refirió este lunes a la crisis financiera e institucional en Paraguay tras el cierre de Ueno Bank, que derivó en la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, que hasta 2025 fue accionista del banco.

Tolosa indicó que con la crisis en Paraguay se pueden visibilizar los logros construidos por Uruguay en términos de estabilidad y la integridad del sistema financiero local. Destacó la política estricta del BCU para la autorización de operación de las instituciones y la regulación y la vigilancia de la exposición a empresas vinculadas de un mismo grupo económico.

Además, el titular de la autoridad monetaria uruguaya sostuvo que a los bancos que operan en el país se les exige el doble del capital que marcan los estándares internacionales, siendo los segundos más altos del continente.

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"Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario en Uruguay. Además, no hay un vínculo, una exposición relevante a este grupo en particular o Paraguay, en general, de ninguna institución uruguaya que haga pensar que pueda llegar a haber cierta afectación de la estabilidad de alguna institución en particular porque los vínculos no están", remarcó.

Tolosa llamó a capitalizar la estabilidad de Uruguay ante el inestable panorama internacional. Valoró el crecimiento casi continuo de la economía y el consumo en los últimos 20 años, salvo en la pandemia.

El presidente del BCU instó a los empresarios a pensar en inversiones más robustas frente a un mapa de riesgos marcado por un consumo mantenido y precios estables.

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