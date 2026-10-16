Unificación de transferencias comienza en enero de 2027, con un sólo trámite para las familias y mayores montos

El nuevo sistema unificado de transferencias monetarias a las familias de más bajos ingresos comienza en enero del 2027, y será de forma progresiva, anunciaron este viernes el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila y la presidenta del BPS Jimena Pardo.

El sistema unifica en un solo pago mensual, por medio de tarjetas u otro medio electrónico, las asignaciones familiares, el bono crianza y la tarjeta Uruguay Social.

Las familias que ya cobran estas transferencias (alguna o varias de ellas) pasarán de forma automática al nuevo sistema unificado, explicó Pardo. Estas personas serán notificadas para informar el momento a partir del cual comenzarán a cobrar una sola partida por todo concepto de transferencias.

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Por otro lado están las familias que ingresan por primera vez al nuevo sistema. La presidenta del BPS dijo que los nuevos beneficiarios serán unos 54.000, y se trata de niños nacidos en el año 2025, 2026 y los que nazcan en el 2027. También abarca a las embarazadas durante el 2027.

El ingreso a este nuevo sistema unificado de transferencias se hará con un solo trámite (ventanilla única) en alguna de las oficinas y reparticiones del Estado que atiende a las familias de menores ingresos.

Pardo y Civila destacaron en rueda de prensa (tras la reunión de este viernes con el presidente Orsi) que además se aumentarán los montos que reciben las familias por cada hijo.

“Serán 10.000 pesos por beneficiario para los menores niveles de ingreso, los de mayor vulnerabilidad. La franja que le sigue cobrará 6.600, y a los que tengan una situación relativamente promedio, en el entorno de los 3.300 pesos”, detalló Pardo.