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Homicidio en montevideo

Mataron de un disparo en el abdomen a un hombre que vivía en la calle en Reducto

El cuerpo fue encontrado en Alfredo García Morales esquina Abayubá. La víctima tenía 36 años.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja donde fue hallado el cuerpo en Reducto.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja donde fue hallado el cuerpo en Reducto.

Un hombre de 36 años que vivía en la calle fue encontrado muerto en la mañana de este miércoles en Alfredo García Morales esquina Abayubá, en Reducto.

Si bien en un inicio se presumió muerte dudosa, los trabajos de Policía Científica permitieron observar que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen, señala la información a la que accedió Subrayado.

El homicidio ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada; de momento, no están claras las circunstancias del ataque ni quiénes fueron los autores, por lo que los investigadores analizan cámaras de seguridad que hay en la zona. En la escena no se hallaron casquillos.

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La investigación fue asumida por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. El fallecido no tenía antecedentes penales.

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