Un hombre de 36 años que vivía en la calle fue encontrado muerto en la mañana de este miércoles en Alfredo García Morales esquina Abayubá, en Reducto.
Mataron de un disparo en el abdomen a un hombre que vivía en la calle en Reducto
El cuerpo fue encontrado en Alfredo García Morales esquina Abayubá. La víctima tenía 36 años.
Si bien en un inicio se presumió muerte dudosa, los trabajos de Policía Científica permitieron observar que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen, señala la información a la que accedió Subrayado.
El homicidio ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada; de momento, no están claras las circunstancias del ataque ni quiénes fueron los autores, por lo que los investigadores analizan cámaras de seguridad que hay en la zona. En la escena no se hallaron casquillos.
Seguí leyendo
Detienen en Río Branco al presunto líder del grupo criminal Primer Comando de la Frontera
La investigación fue asumida por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. El fallecido no tenía antecedentes penales.
Lo más visto
CRONOGRAMA
BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
INUMET
Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas: los departamentos afectados
testimonio
Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
Relato del amigo
"Fue un gran amigo en nuestras vidas": amigo de Santiago contó lo ocurrido y envió condolencias
Mirá qué servicios afecta
Dejá tu comentario