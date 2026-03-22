Detuvieron a Christian Daniel Rodríguez Román, requerido por doble homicidio y balacera

La Policía detuvo este domingo en la ciudad de La Paz a Christian Daniel Rodríguez Román, quien estaba requerido por su vinculación en dos homicidios y en una balacera .

El joven de 20 años venía siendo buscado por su presunta participación en el doble homicidio ocurrido en el barrio Corfrisa, de Las Piedras, y por una balacera en La Paz en la que un hombre y una mujer resultaron heridos de arma de fuego. El hombre recibió un disparo en la cabeza que provocó su muerte horas más tarde.

Información a la que accedió Subrayado indica que fue detenido por personal del Grupo PADO en la misma cuadra donde ocurrió la balacera.

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Este lunes comparece ante la Fiscalía de la ciudad de Las Piedras.

Los casos

El doble homicidio del barrio Corfrisa ocurrió sobre la hora 06.00 del pasado martes 10 de febrero, en las calles Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8. Canelones. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años que fueron atacados a tiros; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

La balacera ocurrida en La Paz dejó a una mujer y a un hombre heridos. El hecho ocurrió en las inmediaciones de De Las Artes y Centenario. La mujer, de 33 años, recibió un tiro en el abdomen, mientras que el hombre de 31 años, recibió uno en la cabeza.