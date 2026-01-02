Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años

Un joven de 23 años fue detenido tras agredir a su expareja, una joven de 22 años, en una vivienda del barrio Parque, La Paloma, Rocha.

El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre. Según la información policial, el agresor llegó a la casa de la joven y la atacó, provocándole mordidas y cercenándole parte de una oreja.

La víctima logró escapar del ataque al esconderse en el baño de la vivienda, desde donde llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando la Policía llegó al lugar, el joven ya había huido.

Tras el operativo de búsqueda, el agresor fue localizado y detenido. La investigación del caso está a cargo de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género con sede en Rocha.

