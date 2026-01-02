RECIBÍ EL NEWSLETTER
Violencia doméstica

Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años

La víctima, de 22 años, sufrió mordidas y la amputación de parte de una oreja. El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre.

sirena-patrullero-detenido-homicidio-escena

Un joven de 23 años fue detenido tras agredir a su expareja, una joven de 22 años, en una vivienda del barrio Parque, La Paloma, Rocha.

La víctima logró escapar del ataque al esconderse en el baño de la vivienda, desde donde llamó al 911 para pedir ayuda. Cuando la Policía llegó al lugar, el joven ya había huido.

joven fue agredida por su expareja y se escondio en el bano; la policia llego al lugar pero el hombre habia huido
Seguí leyendo

Joven fue agredida por su expareja y se escondió en el baño; la Policía llegó al lugar pero el hombre había huido

Tras el operativo de búsqueda, el agresor fue localizado y detenido. La investigación del caso está a cargo de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género con sede en Rocha.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana": un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Carreras Nacionales y avenida Dámaso Antonio Larrañaga del barrio Ituzaingó en Montevideo. video
Homicidio en montevideo

Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
A 10 KM DEL PUENTE INTERNACIONAL

Murió una uruguaya en un accidente de tránsito en la ruta 136 de Argentina cuando volvía al país
Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años
Violencia doméstica

Detuvieron al joven que le cercenó la oreja a su expareja en Rocha: tiene 23 años

Dejá tu comentario