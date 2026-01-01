RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Joven fue agredida por su expareja y se escondió en el baño; la Policía llegó al lugar pero el hombre había huido

La joven resultó con mordidas y una oreja cercenada por parte del agresor, que está prófugo.

jefatura-rocha-policía-

Una joven de 22 años fue atacada por su expareja en el barrio Parque, Rocha, durante la madrugada del 31 de diciembre. El agresor la mordió y le cercenó parte de la oreja antes de huir. La policía lo busca.

La joven estaba en su vivienda, cuando fue sorprendida por el hombre, que llegó al lugar y la atacó. La víctima pudo protegerse del hombre al esconderse en el baño, desde donde llamó al 911.

La Policía concurrió a su casa, pero el agresor había escapado y se lo busca.

Imagen de archivo. 
La investigación está siendo llevada adelante por la Unidad Especializada en violencia doméstica y género con sede en Rocha.

