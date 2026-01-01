Joven fue agredida por su expareja y se escondió en el baño; la Policía llegó al lugar pero el hombre había huido

Una joven de 22 años fue atacada por su expareja en el barrio Parque, Rocha, durante la madrugada del 31 de diciembre. El agresor la mordió y le cercenó parte de la oreja antes de huir. La policía lo busca.

La joven estaba en su vivienda, cuando fue sorprendida por el hombre, que llegó al lugar y la atacó. La víctima pudo protegerse del hombre al esconderse en el baño, desde donde llamó al 911.

La Policía concurrió a su casa, pero el agresor había escapado y se lo busca.

La investigación está siendo llevada adelante por la Unidad Especializada en violencia doméstica y género con sede en Rocha.

Temas de la nota expareja

Rocha