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Rapiña en lezica

Delincuentes balearon a un hombre para robarle la moto y lo dejaron grave en Lezica

La víctima de 27 años sufrió un balazo en el pecho y está internada en el CTI de una mutualista.

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Foto: Subrayado. 

Un hombre de 27 años se encuentra internado grave en una mutualista de Montevideo luego de que en la noche de este miércoles fue baleado por delincuentes que le robaron la moto en Lezica.

La víctima llegó en una moto Sapucai a la casa de su novia, casi a las 21:00, y dos delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el vehículo.

Cuando los agresores se retiraban, le dispararon al menos dos veces y uno de los proyectiles impactó en el pecho del hombre, según la información policial a la que accedió Subrayado.

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El herido fue ingresado al Hospital Saint Bois, ubicado en el mismo barrio, donde los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el pecho con orificio de entrada y sin salida. Fue derivado a una mutualista en estado grave.

Los investigadores relevaron la escena pero no encontraron indicios; también buscaron cámaras y testigos que puedan aportar a la identificación de los delincuentes.

Por la gravedad del caso, fue enterado el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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