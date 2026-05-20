Tres detenidos tras investigación por el homicidio de un hombre hallado baleado y semicalcinado en una casa de Barros Blancos

La Policía de Canelones realizó este martes cinco allanamientos en Barros Blancos por el homicidio del hombre de 47 años que fue encontrado semicalcinado y con varios impactos de bala dentro de una vivienda incendiada.

La investigación, que está a cargo del Área de Homicidios de la Jefatura de Canelones junto a la fiscal Silvia Blanc, permitió detener en menos de 24 horas a tres personas, todas con antecedentes penales, según dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Uno de los detenidos es un hombre de 41 años, capturado dentro de una boca de venta de drogas. En el lugar la Policía incautó un arma calibre 38 y 53 dosis de pasta base. El segundo detenido es un hombre de 27 años que, según la investigación, trabajaba como vendedor en esa boca.

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El tercer detenido es un joven de 18 años señalado como uno de los presuntos autores del homicidio.

Además, hay un hombre de 27 años requerido como posible participante del crimen y sigue siendo buscado por la Policía.

Los tres detenidos serán llevados este miércoles a las 13:00 ante la Fiscalía de Pando.

Según la investigación, el homicidio está vinculado a una disputa de territorio por la venta de drogas.

El crimen fue descubierto el lunes en una casa ubicada en Paso Escobar y San Ramón, en Barros Blancos. Vecinos llamaron a la Policía al ver que la vivienda se incendiaba.

Tras apagar el fuego, los efectivos encontraron el cuerpo semicalcinado de un hombre de 47 años. Luego se constató que tenía cinco impactos de bala, por lo que el caso pasó a investigarse como homicidio.

Policía Científica trabajó en la escena e incautó casquillos y otros elementos para pericias.