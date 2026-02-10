Un joven de 24 años, repartidor de comida, fue víctima de una rapiña en la noche de este lunes cuando circulaba por Modena esquina Locarno en el barrio Jardines del Hipódromo, Montevideo.
Detienen a un adolescente de 16 años por rapiña a un repartidor en Jardines del Hipódromo
La víctima fue un repartidor de 24 años, a quien el delincuente lo amenazó con un arma de fuego y le robó la moto.
La víctima dijo a la Policía que estaba repartiendo pedidos en su moto y fue sorprendido por un delincuente que lo amenazó con un arma de fuego y le robó la moto, escapando del lugar.
Policías que acudieron al lugar hicieron una recorrida por la zona y lograron ubicar al sospechoso de la rapiña y la moto robada. Resultó ser un adolescente de 16 años, informó la Policía.
Rapiñaron a un policía mientras caminaba con su hermano en Malvín Norte
El menor está en una dependencia policial, arrestado, a la espera de lo que disponga la Fiscalía de Adolescentes, que deberá resolver en las próximas horas su situación judicial.
En la última noche y madrugada otros hechos violentos ocurrieron en Montevideo: dos jóvenes fueron baleados y una mujer apuñalada, en distintos casos.
Dejá tu comentario