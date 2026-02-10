Dos jóvenes de 25 y 19 años fueron atacados a tiros en la noche de este lunes cuando se encontraban en Pasaje E y fueron trasladados en un auto particular al Hospital del Cerro donde ingresaron en grave estado.
Dos jóvenes baleados y una mujer apuñalada en la última noche en Montevideo, todos graves
Los heridos tienen 19, 25 y 33 años. El apuñalamiento ocurrió en Cordón y por ese caso hay una mujer detenida.
Ambos fueron baleados en el abdomen. Al de 19 años el proyectil le quedó alojado, señalaron los médicos.
Los jóvenes llegaron a decir a la Policía que estaban tomando una bebida cuando un hombre llegó en una moto y, sin decirles nada, comenzó a dispararles varias veces.
La Fiscalía ordenó a los investigadores relevar cámaras y hablar con posibles testigos en el lugar para avanzar con las indagatorias.
El otro episodio violento ocurrió en el límite de los barrios Cordón y Aguada: en Hermanos Damascenos y La Paz. Allí una mujer de 33 años fue apuñalada en el abdomen e ingresó en grave estado al Hospital Maciel.
Según informó la Policía, en cámaras de videovigilancia se observa que otra mujer es la autora del ataque. Tiene 28 años y fue ubicada; está en una dependencia policial, a disposición de Fiscalía.
La información policial añade que ambas tienen antecedentes penales. En el lugar trabajó Policía Científica y fue incautado un cuchillo, posiblemente el utilizado para el ataque.
