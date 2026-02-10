RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigaciones

Dos jóvenes baleados y una mujer apuñalada en la última noche en Montevideo, todos graves

Los heridos tienen 19, 25 y 33 años. El apuñalamiento ocurrió en Cordón y por ese caso hay una mujer detenida.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.

Dos jóvenes de 25 y 19 años fueron atacados a tiros en la noche de este lunes cuando se encontraban en Pasaje E y fueron trasladados en un auto particular al Hospital del Cerro donde ingresaron en grave estado.

Ambos fueron baleados en el abdomen. Al de 19 años el proyectil le quedó alojado, señalaron los médicos.

Los jóvenes llegaron a decir a la Policía que estaban tomando una bebida cuando un hombre llegó en una moto y, sin decirles nada, comenzó a dispararles varias veces.

La Fiscalía ordenó a los investigadores relevar cámaras y hablar con posibles testigos en el lugar para avanzar con las indagatorias.

El otro episodio violento ocurrió en el límite de los barrios Cordón y Aguada: en Hermanos Damascenos y La Paz. Allí una mujer de 33 años fue apuñalada en el abdomen e ingresó en grave estado al Hospital Maciel.

Según informó la Policía, en cámaras de videovigilancia se observa que otra mujer es la autora del ataque. Tiene 28 años y fue ubicada; está en una dependencia policial, a disposición de Fiscalía.

La información policial añade que ambas tienen antecedentes penales. En el lugar trabajó Policía Científica y fue incautado un cuchillo, posiblemente el utilizado para el ataque.

