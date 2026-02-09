RECIBÍ EL NEWSLETTER
Dobrich y Mataojo

Rapiñaron a un policía mientras caminaba con su hermano en Malvín Norte

Los delincuentes salieron de atrás de una volqueta, en Dobrich y Mataojo, y les exigieron a las víctimas sus pertenencias.

Foto: Subrayado. Policía en Malvín Norte.

Un policía de particular y su hermano fueron rapiñados en las últimas horas en la intersección de Dobrich y Mataojo, en el barrio Malvín Norte.

Información a la que accedió Subrayado indica que ambos circulaban por dichas calles cuando, desde atrás de una volqueta, salieron dos delincuentes que los amenazaron con un arma de fuego tipo revólver, exigiéndoles sus pertenencias.

Los rapiñeros escaparon efectuando un disparo al aire. No hubo personas lesionadas.

El funcionario policial no llevaba consigo su arma de reglamento.

La rapiña quedó registrada en las cámaras del Ministerio del Interior. Trabaja en el caso personal de la Seccional 15, GRT y personal del Área de Investigaciones.

