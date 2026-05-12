Imputaron al joven detenido por el ataque a tiros que dejó un bebé baleado en la cabeza en Malvín Norte

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

El joven de 21 años con tres antecedentes penales, detenido el lunes en un allanamiento en Malvín Norte, fue imputado este martes por el ataque a tiros contra una vivienda de INVE de la zona que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza.

La fiscal de Homicidio de 2º turno, Mirta Morales, logró la imputación del joven como coautor de un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa y se le impuso la prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación.

Este lunes, el Departamento de Homicidios realizó dos allanamientos en la zona del complejo de viviendas de INVE, en Dubrich y Mataojo, donde ocurrió el ataque el jueves de noche. En la mañana, los efectivos encontraron vestimenta, considerada importante para la investigación y la incautaron. En una casa, a unos 130 metros de la vivienda donde fue baleado el bebé, fue detenido en horas de la tarde el sospechoso.

El jueves de noche, policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125, una joven de 22 años se acercó a los efectivos y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo de viviendas cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego, fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza. Fue operado y su estado de salud evoluciona favorablemente.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.