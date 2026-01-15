RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones

Detienen a dos jóvenes por el homicidio del lunes en La Paz: ADN en una chancleta los delató

Tienen 18 y 20 años y están señalados como presuntos autores del crimen de un joven de 19 años. La detención fue tras allanamientos y pericias que incluyeron análisis de ADN.

 Los detenidos fueron llevados ante un juez en Las Piedras.

Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos este jueves por el homicidio ocurrido el lunes en la ciudad de La Paz, en Canelones. Ambos fueron arrestados tras allanamientos realizados en dos barrios de la zona y quedaron a disposición de la Fiscalía y la Justicia.

Según la investigación del Departamento de Homicidios de Canelones, los detenidos son los presuntos autores del crimen. Uno de ellos tiene antecedentes como menor y el otro como mayor. Este jueves comparecieron ante Fiscalía y el Juzgado de Las Piedras para la audiencia en la que la Fiscalía los imputa.

Uno de los elementos clave para la detención fue el análisis de ADN realizado sobre un par de chancletas levantadas por Policía Científica. Una de ellas fue encontrada en la calle y la otra dentro del predio de la vivienda a la que ingresó la víctima antes de ser asesinada, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En esa casa, además, hay cámaras de seguridad que respaldan la reconstrucción del crimen.

