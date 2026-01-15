Detienen a dos jóvenes por el homicidio del lunes en La Paz: ADN en una chancleta los delató

Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos este jueves por el homicidio ocurrido el lunes en la ciudad de La Paz , en Canelones. Ambos fueron arrestados tras allanamientos realizados en dos barrios de la zona y quedaron a disposición de la Fiscalía y la Justicia.

Según la investigación del Departamento de Homicidios de Canelones, los detenidos son los presuntos autores del crimen. Uno de ellos tiene antecedentes como menor y el otro como mayor. Este jueves comparecieron ante Fiscalía y el Juzgado de Las Piedras para la audiencia en la que la Fiscalía los imputa.

Uno de los elementos clave para la detención fue el análisis de ADN realizado sobre un par de chancletas levantadas por Policía Científica. Una de ellas fue encontrada en la calle y la otra dentro del predio de la vivienda a la que ingresó la víctima antes de ser asesinada, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En esa casa, además, hay cámaras de seguridad que respaldan la reconstrucción del crimen.

El homicidio ocurrió el lunes en horas de la tarde, en calles Constitución y de las Artes. La víctima fue un joven de 19 años que murió tras una persecución y un tiroteo.

De acuerdo a la información de entonces, una moto con dos ocupantes perseguía a un auto en el que viajaban el joven que fue asesinado y una joven de 24 años. Durante la huida, el conductor del auto perdió el dominio del vehículo, que terminó en una zanja. El joven salió del coche e intentó escapar a pie, ingresando a una vivienda cercana, donde recibió al menos tres disparos que le provocaron la muerte.

Tras el ataque, los agresores escaparon. Hasta el momento se desconoce el contexto que originó la persecución.