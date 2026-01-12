RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon

"Pensé que había ocasionado el accidente", dijo un vecino que iba manejando a la altura del hecho. Los atacantes huyeron de la escena.

persecucion-homicidio-la-paz

Un joven de 19 años fue asesinado tras una persecución y tiroteo en La Paz. El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó alarma entre los vecinos, en calles Constitución y de las Artes.

Según información primaria, una moto en la que circulaban dos personas sin identificar perseguían un auto, en el que iban un joven -la víctima del homicidio- y una mujer de 24 años. El relato primario agrega que el joven perdió el dominio del auto y quedó en una zanja, tras lo cual el conductor salió del vehículo para continuar huyendo a pie. En ese intento, ingresó a una vivienda y allí le dan unos tres disparos, que lo mataron.

Los atacantes huyeron de la escena.

investigan la caida de una mujer desde el balcon de un 12º piso de un edificio de punta del este
Seguí leyendo

Investigan la caída de una mujer desde el balcón de un 12º piso de un edificio de Punta del Este

Hasta el momento se desconoce el contexto de la persecución.

"Pensé que había ocasionado el accidente", dijo un vecino que presenció el hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

video
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes

Te puede interesar

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro video
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon video
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica
PEDRO JISDONIAN

Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica

Dejá tu comentario