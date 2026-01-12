Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon

Un joven de 19 años fue asesinado tras una persecución y tiroteo en La Paz . El hecho ocurrió en horas de la tarde y generó alarma entre los vecinos, en calles Constitución y de las Artes.

Según información primaria, una moto en la que circulaban dos personas sin identificar perseguían un auto, en el que iban un joven -la víctima del homicidio- y una mujer de 24 años. El relato primario agrega que el joven perdió el dominio del auto y quedó en una zanja, tras lo cual el conductor salió del vehículo para continuar huyendo a pie. En ese intento, ingresó a una vivienda y allí le dan unos tres disparos, que lo mataron.

Los atacantes huyeron de la escena.

Hasta el momento se desconoce el contexto de la persecución.

"Pensé que había ocasionado el accidente", dijo un vecino que presenció el hecho.