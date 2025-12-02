Detienen a dos cabecillas de la banda criminal Los Colorados como sospechosos de triple homicidio

Triple homicidio en Casabó el 3 de octubre de 2025; una de las escenas.

La Policía detuvo este lunes a dos cabecillas de la banda criminal Los Colorados —que opera en Cerro Norte— como sospechosos del triple homicidio ocurrido en Casabó el 3 de octubre pasado.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la Justicia libró orden de detención para ambos y que el Departamento de Homicidios los detuvo de manera inmediata.

Uno de los detenidos es hermano de Joel, quien fue baleado en Buceo el 16 de febrero de 2025. Ambos están a disposición de la Fiscalía.

Los Colorados son una banda criminal surgida en Cerro Norte que ha sido mencionada por la Policía en investigaciones vinculadas a disputas por bocas de droga, ajustes de cuentas y episodios de violencia en la zona. Su presencia está asociada a enfrentamientos con otros grupos del barrio y a una estructura flexible, con liderazgos que cambian y jóvenes con antecedentes que se suman y salen del grupo.

Allanamientos, detenciones y decomisos de armas y drogas han marcado la intervención policial en torno a esta banda, cuya actuación ha influido en hechos violentos registrados en el oeste de Montevideo.

Sobre el 3 de octubre, las víctimas de los homicidios tenían 23, 49 y 68 años. Dos de ellos murieron en un ataque a tiros en continuación Charcas y calle 17 Metros, cuando desde un auto con tres ocupantes se efectuó una ráfaga de disparos.

En ese doble homicidio, el objetivo habría sido el hombre de 49 años, que tenía antecedentes, mientras que el hombre de 68 años quedó atrapado en la balacera cuando pasaba por el lugar para ver una cocina. En la escena se encontraron más de diez casquillos.

El tercer crimen ocurrió en pasaje Plata y Camino Sanfuentes, donde un joven de 23 años fue atacado de la misma forma: desde un vehículo le dispararon varias veces. Las víctimas fueron trasladadas al hospital del Cerro, donde murieron y además se generaron disturbios.